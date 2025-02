Unlimitednews.it - Fedez torna al Forum di Assago a 10 anni dal primo concerto

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo 2025 con “Battito” (quarto posto in classifica) e un’interpretazione intensa di “Bella stronza” in duetto con Marco Masini (terzo posto nella serata delle cover),è pronto are dal vivo con un appuntamento speciale. Il 19 settembre si esibirà all’Unipoldi, celebrando i diecidal suoin quella venue.L’evento segna unversario significativo nella sua carriera e rappresenta un’occasione per ripercorrere i momenti più importanti del suo percorso musicale. Un regalo per i fan più affezionati, per chi è sempre stato al suo fianco ma anche per chi si è ricreduto dopo l’incredibile performance sul palco dell’Ariston.“E’ dal lontano 2019 che non faccio un mio