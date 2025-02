Thesocialpost.it - Fedez perde la testa dopo un insulto su Chiara Ferragni, il video virale

ha vissuto un Sanremo da protagonista.il quarto posto al festival e il successo del brano “Battito”, il rapper ha parlato di un nuovo inizio. “Questa settimana mi ha fatto capire che è il momento di ripartire dalla musica e dalla mia vita”. Ma poche oreha vissuto un momento di tensione per le strade di Sanremo.Leggi anche: “Ego smisurato”, “coda di paglia”. Marino Bartoletti contro Selvaggia Lucarelli, volano parole pesanti: scontro totaleIldella liteLa giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato unnelle sue storie Instagram. Nel filmato si vedementre urla contro un ragazzo, subito trattenuto dal bodyguard. Il giovane aveva urlato undiretto a, ex moglie del cantante: “me la dà“. Il rapper ha reagito con rabbia, ma la sua sicurezza lo ha trascinato via prima che la situazione degenerasse.