Ilgiorno.it - Fedez, il primo concerto da solo dal 2019: “Live al Forum ad Assago, dopo 10 anni torna a casa”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano –10da quando ha calcato quel palco e 6senza concerti “da solista”,ha annunciato che il 19 settembre 2025 tornerà all’Unipoldi. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con “Battito”, in cui si è qualificato quarto in classifica, il rapper ha detto che l’evento segna unversario significativo nella sua carriera e rappresenta un’occasione per ripercorrere i momenti più importanti del suo percorso musicale.e Marco Masini a Sanremo 2025, fan in delirio sui social: “Tre minuti di brividi, penna che colpisce il cuore” “È dal lontanoche non faccio un mio. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato dirci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo”, ha detto