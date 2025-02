Ilfogliettone.it - Fedez a Domenica In: “Sanremo segna una nuova vita per me”

Ospite della puntata speciale diIn dedicata al Festival di2025,si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua esperienza alla kermesse e del significato più profondo della sua partecipazione. Il rapper, che ha conquistato il quarto posto nella classifica finale, ha definito il Festival come un punto di svolta nella sua carriera e nella suapersonale. “rappresenta un nuovo inizio,” ha affermato l’artista. “Il più grande regalo che ho ricevuto è stata l’opportunità di ricominciare, sia dal punto di vista musicale che umano. Questo per me è l’inizio di una.”La cover di “Bella Stronza”Tra i momenti più memorabili della settimana sanremese, spicca la performance della quarta serata, quandoha reinterpretato il celebre brano “Bella Stronza” insieme a Marco Masini.