Federico Chiesa torna in Serie A | l’ennesima panchina decisiva

inA: la nuovaper l’esterno ha sciolto ogni dubbioinA:AnewsOgni partita che passa,si allontana sempre di più dall’essere una pedina importante nel progetto del Liverpool. L’ultimacontro il Wolverhampton, una delle tante che ha collezionato in questa stagione, non fa altro che alimentare i dubbi sulla sua permanenza ad Anfield.Arne Slot, l’allenatore dei Reds, continua a non dargli spazio, lasciando il 27enne italiano a guardare il match dallaper tutta la durata della partita. Un episodio che si ripete con una frequenza preoccupante per un giocatore del suo calibro, che sicuramente non può essere contento del suo utilizzo limitato.Un impiego ridotto e una stagione in chiaroscuroLe statistiche parlano chiaro:ha accumulato solo tre presenze in Premier League per un totale di 25 minuti.