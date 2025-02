Lanazione.it - Federfarma Arezzo denuncia le crescenti criticità del sistema di prenotazione Cup

, 17 febbraio 2025 – “Risultano ancora oggi numeroseinformatiche e procedurali che pregiudicano in maniera grave il normale svolgimento del servizio diCup da parte delle farmacie”. L’allarme sulla questione Cup arriva direttamente da, il cui presidente Roberto Giotti e vicepresidente Aloigi Luzzi spiegano: “Da un lato i tempi di attesa di molte prestazioni diagnostiche e visite specialistiche hanno superato abbondantemente i 90 giorni di attesa ed in alcuni casi non sono addirittura prenotabili da. Quando invece i tempi di attesa sono rispettati, il paziente deve spesso recarsi a sue spese fuori dal suo comune di residenza causando disagi soprattutto ai fragili ed agli anziani”. Poirimarca la scarsa attenzione della Regione: “Di fronte a questa problematica la Regione Toscana, invece di consentire alle farmacie di inviare tutte lesegnalate tramite mail ai servizi preposti, obbliga il paziente a telefonare al servizio di Cup telefonico che presenta tempi di attesa alla risposta molto lunghi”.