Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo Obiettivo Coppa Ascesa epica

appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatoLiveuscito in data 17 febbraio 2025.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!LiveDimostra le tue abilità nella! Completa questoper ottenere pacchetti e lo stile di gioco+ Illusionista (applicabile a un CDC, COC o CC con TOT max 89). Premi non scamb.Numero di incarichi da completare: 6Inizio 17 febbraio – Scadenza: 21 febbraio Inizio VincenteVinci 2 partite in Amichevoli Ultimate Team Live:.Premio: 1x 82+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab.CecchinoSegna 10 gol in Amichevoli Ultimate Team Live:.Premio: 1x 1000 SPTempo di giocoGioca 6 partite in Amichevoli Ultimate Team Live: