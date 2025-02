Laprimapagina.it - Fattoretto Agency tra i Leader dell’Innovazione 2025 secondo il Corriere della Sera

Leggi su Laprimapagina.it

si distingue nel panorama italianoentrando nella prestigiosa lista dei, pubblicata dal. L’analisi, che ha coinvolto centinaia di aziende appartenenti a settori chiave come moda, manifatturiero, aerospazio, design, medicina e tecnologia, ha evidenziato le realtà più all’avanguardia nel nostro Paese.La candidatura disi è basata su due pilastri fondamentali: #Fattoboost e il costante lavoro del reparto Ricerca & Sviluppo, elementi chiave del suo approccio alla SEO e al digital marketing. L’inclusione in questa classifica rappresenta una conferma dell’impegno espinta all’innovazione dell’agenzia.“Essere in questa lista è un riconoscimento importante del nostro lavoro enostra visione.