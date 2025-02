Laspunta.it - Fassa: il Comune di Cisterna scrive in Regione per la modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale

Il sindaco Valentino Mantini ha rotto gli indugi e scende direttamente in campo, come amministrazione comunale nella vicenda.Bisogna dire che ildisi è sempre adoperata in questa vicenda, non solamente con la presenza negli incontri pubblici, ma adesso ha deciso di essere in primo piano nella vicenda che ha assunto sempre più contorni nebulosi, almeno sul fronte delle autorizzazioni.Così il Sindaco diha scritto allaLazio ed ha chiesto di poter partecipare al procedimento didell’(AIA) all’interno del PAUR, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativo al progetto dell’ampliamento dello stabilimentoe riguardo ai due nuovi forni che l’azienda vorrebbe installare.Il Sindaco MantiniIn questo modo ildidiventa attore insieme aldi Cori e a quello di Artena per cercare di fermare quello che da tutti è definito un impattosull’intera area senza precedenti.