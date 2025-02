Sololaroma.it - Farense-Porto 0-1, Anselmi torna alla vittoria: turnover in vista della Roma

Ilnon molla e si preparasfida decisiva di giovedì contro lacon il morale risollevato din campionato contro il. La squadra di, pur operando un ampiocon sei cambi rispettogara d’andata di Europa League, è riuscita a imporsi per 1-0 grazie a un gol del terzino Francisco Moura al 48’, su assist di Fábio Vieira.Unaimportante che mancava dal 28 dicembre, quando ilaveva battuto il Boa, ma che non è arrivata senza polemiche. Nonostante il netto dominio nel possesso p(66% contro il 34% del), ilnon ha creato moltissime occasioni e il gol decisivo è stato accompagnato da proteste. In particolare, l’allenatore del, Tozé Marreco, ha duramente criticato la scelta dell’arbitro di convalidare la rete, sottolineando una presunta spinta irregolare di Moura primaconclusione: “Quando ci sono queste spinte e trattenute non è più calcio.