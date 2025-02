Fantoni e Giusti sono da 65 Il resto prende solo insufficienze

Lanazione.it - Fantoni e Giusti sono da 6,5. Il resto prende solo insufficienze

Leggi su Lanazione.it

6,5: Sempre sicuro negli interventi. Non ha grosse responsabilità sui gol arancioni. E nella ripresa compie una gran parata su Pinzauti.6,5: Al rientro dal primo minuto offre una prestazione solida sulla fascia destra. (Dall’80’ Robi sv) Conson 5,5: Poche sbavature, ma la retroguardia biancazzurra non funziona al meglio. Galliani 5,5: Il 2-0 nasce da un suo scivolone. (Dall’85’ Diana sv) Girgi 5: Rischia in avvio quando contrasta Stickler in area. In fase di spinta non incide. Remedi 5,5: Il capitano lotta, ma non è preciso. (Dal 71’ Rossi sv) Mazza 5,5: Cerca di far girare la squadra, ma la manovra non è fluida a causa della pressione degli arancioni e il Prato abusa dei lanci lunghi. (Dall’81’ Azizi sv) Limberti 5,5: Prestazione incolore. Di Stefano 5,5: Prova a metterci qualità, ma ci riesce poche volte.