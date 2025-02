Ilfattoquotidiano.it - FantaSanremo 2025: trionfa OIly, ma la vera rivelazione è Sarah Toscano. Rose Villain e Michielin fanalini di coda. La classifica finale ufficiale

Doppietta di Olly che non solo si aggiudica il Festival di Sanremo, ma è primo anche nelladel. Il gioco che ha appassionato milioni di utenti ha finalmente svelato i dati ufficiali relativi ai punti totalizzati dai big in gara in questa edizione della kermesse. Tra abbracci, fiori consegnati all’orchestra, brani intonati con i fan per le vie della città e tante altre attività extra, molti artisti si sono divertiti a far accumulare punti a coloro che li avevano selezionati come membri delle rispettive squadre. E se Olly e Lucio Corsi si sono piazzati primo e secondo pure in questa speciale graduatoria, la. La cantante lanciata da Amici è arrivata diciassettesima al Festival con Amarcord, ma alha dato tutta se stessa per non deludere i fantallenatori e si è aggiudicata la medaglia di bronzo con 437 punti.