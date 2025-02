Biccy.it - Fantasanremo 2025, ecco la classifica completa

Con la finale di Sanremosi è concluso anche il, il gioco che ogni anno coinvolge milioni di persone (quest’anno gli organizzatori hanno dichiarato che gli iscritti hanno toccato quota tre milioni) e che vede giocare indirettamente i Big in gara che, in base a ciò che fanno / dicono / si vestono / gli succede, ottengono dei punti.A trionfare in questa edizione è stato Olly, che conquista il primo posto con 475 punti. In fondo alla, invece, troviamo Francesca Michielin, ultima con 109 punti. Marcella Bella e Shablo si sono piazzati al quinto posto a pari merito. Olly e Lucio Corsi, rispettivamente primo e secondoto, hanno fatto il bis anche a Sanremolalacon i rispettivi punteggi.