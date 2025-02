Lanazione.it - Falteri, unico pericoloso in attacco. Kouassi dribbla ma non si accende

Leggi su Lanazione.it

BRUNELLI 6 Non ha colpe sul gol e poi fa un paio di buoni interventi. CASINI 6 Dietro è attento davanti si vede poco. Dal 55’ MESSINI 5,5 Entra un po’ troppo timido nel momento in cui ci sarebbe da spingere. CELA 5,5 Sbaglia sul gol che decide la partita, in corresponsabilità con vari colleghi del reparto difensivo. PUPESCHI 5,5 Vedi quanto detto per il collega al centro della difesa. FIASCHI 5,5 Si fa bruciare da Ercolani che poi mette al centro l’assist per il gol di Rizzi. SACCENTI 6,5 Quando c’è da fare la guerra in mezzo al campo è sempre l’ultimo a mollare. Dall’82’ TOCCAFONDI s.v. NISTRI 6 Leggermente sottotono rispetto ad altre uscite. Dal 75’ MOUSSAID s.v.5,5 Cose buone e cose meno buone. Non simai definitivamente, anche se fa impazzire i suoi avversari che lo martellano di falli.