Ilfattoquotidiano.it - “Falla con lamiere ripiegate verso l’interno”, indagini sulla petroliera Seajewel ormeggiata a Savona. Capitaneria: “Verifiche in corso”

per fare lucetrovata nello scafo della‘, nave battente bandiera di Malta proveniente dall’Algerianel campo boa del porto ligure venerdì 14 febbraio. I contorni della vicenda non sono ancora chiari. L’equipaggio avrebbe riferito di aver udito due forti boati, e nello scafo è stata trovata unache, secondo le testimonianze, avrebbe le.La Procura diha già fatto una segnalazione alla Dda di Genova e non esclude alcuna ipotesi, dal guasto allo scontro con un ordigno bellico. I pm potrebbero aprire un fascicolo nelle prossime ore e dare incarico alladi porto, che a sua volta potrebbe valutare di allertare la Marina militare e di conseguenza gli specialisti del Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei”, il reparto d’élite noto come Comsubin.