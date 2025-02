Movieplayer.it - Fabio Testi è un James Bond attempato in un omaggio allo spy presentato a Berlino

Leggi su Movieplayer.it

L'attore veneto è protagonista del film Reflection in a Dead Diamondalla kermesse tedesca. All'età di 83 anni,è protagonista alla Berlinale con uno spy movieal cinema degli anni '60 e agli spaghetti western, dal titolo Reflection in a Dead Diamond. Si tratta della prima volta al Festival diper, veterano del grande e del piccolo schermo, che si ritrova sul red carpet di uno dei più prestigiosi festival europei grazie ai registi Hélène Cattet e Bruno Forzani. La prima volta adi"Per quanto riguarda il mio passato è davvero meraviglioso per me essere qui a" ha confessato l'attore "perché quando ho .