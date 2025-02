Agi.it - Fabio Pecchia non è più l'allenatore del Parma

AGI -non è più l'del. La sconfitta al Tardini contro la Roma costa l'esonero al 51enne tecnico, che chiude così la sua avventura sulla panchina ducale dopo quasi tre anni. Manca ancora l'ufficialità dell'esonero ma il presidente Kyle Krause, ieri allo stadio, avrebbe preso la decisione in mattinata al termine di un summit con l'ad Cherubini e i responsabili dell'area tecnica. Arrivato nell'estate 2022, dopo l'eliminazione nelle semifinali play-off di serie B alla prima annata,era riuscito a riportare ilin A conquistando la promozione diretta con tanto di vittoria del campionato. In questa stagione, dopo una buona partenza, i gialloblù hanno iniziato a perdere punti. In particolare, nelle ultime sei gare sono arrivati solo un pari e cinque sconfitte, con la squadra scivolata al terzultimo posto, anche se a una sola lunghezza dalla zona salvezza.