F1 presentazione livree e piloti | domani il grande spettacolo a Londra

Tutto pronto per ladella nuova stagione di F1, che di fatto inizierà, martedì 18 febbraio, con lo svelamento dellee deidelle varie scuderie. Sarà l’arena O2 diad ospitare un evento unico della storia del Circus, che festeggia il suo 75esimo anniversario. Per la prima volta, infatti, le squadre non presenteranno le nuovein maniera “individuale”, ognuna per conto proprio. Tale rito, quest’anno, è affidato a una cerimonia unica, che inizierà alle 21 (ora italiana) e che dovrebbe durare circa due ore, così da dare spazio a tutte le scuderie di presentare le proprie novità Ma ecco alcuni degli spunti più interessanti delladella F1.Maranello. Lewis Hamilton guida in pista durante la prima giornata di test come pilota della Scuderia Ferrari F1 al Circuito Fiorano.