Fanpage.it - Ex direttore di un ufficio postale si intasca 600mile euro e fugge a Capo Verde: chiesti 6 anni

Un 44enne di Bovisio Masciago (Monza) è accusato di peculato, truffa aggravata e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Per lui, exdi una Cesano Maderno, la Procura ha chiesto la condanna in primo grado in abbreviato a 6di reclusione.