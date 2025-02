Game-experience.it - Everwild è ancora in sviluppo, Phil Spencer rassicura i fan del nuovo gioco di RARE

Annunciato oltre cinque anni fa e poi sparito dai radar,ine sta facendo progressi concreti. A confermarlo è stato direttamente, capo di Microsoft Gaming, che ha volutore i fan proprio in queste ore, affermando di aver recentemente visionato una build deldurante una visita presso gli uffici di.Di conseguenza nonostante le preoccupazioni su un possibile abbandono del progetto, in realtà il titolo èvivo e si sta evolvendo sotto la guida del veterano Gregg Mayles. Come ricorda IGN,è stato descritto inizialmente come un’avventura in terza persona con elementi “god game”, ma successivamente all’annuncio ha subito una fase di rielaborazione a causa dell’abbandono del direttore creativo Simon Woodroffe nel 2020.Microsoft ha negato le voci di un reboot completo, ma ha concesso atutto il tempo necessario per perfezionare il progetto.