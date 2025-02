Lettera43.it - Eurovision Song Contest 2025: dove vederlo in tv

Leggi su Lettera43.it

Il 69esimoandrà ancora una volta in onda sui canali Rai. Lo ha confermato Carlo Conti durante la serata finale del Festival di Sanremo, che ha visto la vittoria di Olly con la sua Balorda nostalgia. Il direttore artistico e presentatore della kermesse ha ufficializzato anche il mantenimento della copertura già in atto dal 2023: le due semifinali, previste per le data del 13 e del 15 maggio, saranno visibili su Rai 2, mentre la finale di sabato 17 traslocherà su Rai 1. Il tutto, come sempre, a partire dalle ore 21. L’evento sarà in simulcast anche su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.@Cinguetterai pic.twitter.com/ImNREYEA1K— cinguettavideofoto (@cinguettavideo2) February 15,, i dati degli ascolti Rai nel 2024 e nelle precedenti edizioniIl logo dell’(Getty Images).