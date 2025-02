Lettera43.it - Eurovision Song Contest 2025: data e dove si terrà

Con la fine del Festival di Sanremo, l’Italia è pronta a ufficializzare anche il suo rappresentante all’. La 69esima edizione della kermesse europea è in programma dal 13 al 17 maggio in Svizzera, che ha guadagnato il diritto di ospitarla dopo il successo di Nemo nel 2024. Un ritorno a casa per la manifestazione che nacque nel 1956 proprio fra le montagne elvetiche con la prima storica edizione a Lugano. L’evento, che si compone di due semifinali e una finale, si svolgerà nella St. Jakobshalle di Basilea, arena che dal 1975 ospita gli Swiss Indoors di tennis e che per quasi 30 anni è stata casa dell’EHC Basel di hockey. Tutte le serate si terranno alle ore 21 e andranno in onda, per quanto riguarda l’Italia, su Rai 1 e Rai 2 oltre che in simulcast su Rai Radio 2 e RaiPlay.