Eurovision, l'Estonia manda Tommy Cash con una canzone sugli stereotipi italiani

In attesa di sapere se Olly rappresenterà l'Italia all'Song Contest 2025, ha già deciso chi salirà sul palco di Basilea. Il vincitore dell'Eesti Laul 2025, il festival musicale estone, è, artista 33enne noto per il suo stile provocatorio. La sua, "Espresso Macchiato", ha conquistato il pubblico estone con il 46% dei voti e volerà direttamente alla competizione internazionale. Il brano è interamente cantato in italiano e contiene una lunga lista di sull'Italia, dalle citazioni sul caffè a riferimenti alla mafia. Il testo tra caffè, limoni e "mafiosi" ha scelto di esibirsi con un testo scritto insieme a Johannes Naukkarinen, già autore della hit "Cha Cha Cha" di Käärijä all'2023.