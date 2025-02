Biccy.it - Eurovision 2025: Olly potrebbe non partecipare, cosa c’è dietro

Leggi su Biccy.it

Durante la conferenza stampa post vittoria sanremeseha dichiarato che non sa ancora se parteciperà all’: “Devo essere totalmente onesto, è pazzesco quello che è accaduto ieri sera. Non pensavo nemmeno alla vittoria, non l’ho considerata e quindi non ho pensato a questa ipotesi, all’eventualità. Ora devo razionalizzare e poi deciderò. Certo che è un onore e l’evento è bellissimo“.Il vicedirettore dell’intrattenimento Prime time Rai, Claudio Fasulo, ha aggiunto: “Mi prendo una responsabilità, dato che non ci sono scadenze urgenti anche se la macchina è complessa. Credo che una settimana di tempo la meriti“.non andare, come mai e chi sarebbe il sostituto.Ma siamo così sicuri che alla fineaccetterà di andare a Basilea a Maggio? Pare di no, tanto che il noto giornalista Andrea Conti ha parlato di Giallo Song Contest.