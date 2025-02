Screenworld.it - Eurovision 2025: il cantante dell’Estonia è già virale sui social (ed è esilarante)

Mentre in Italia il Festival di Sanremo catalizza l’attenzione con la vittoria di Olly, a Tallinn Tommy Cash trionfa all’Eesti Laul, guadagnando la possibilità di rappresentare l’Estonia all’Song Contest. Ile artista, noto per il suo stile eccentrico, ha conquistato il pubblico con Espresso Macchiato, un brano che mescola inglese e italiano, costruito interamente su stereotipi dell’Italia. La sua performance, caratterizzata da un’estetica ironica e sopra le righe, ha immediatamente catturato l’attenzione sui, scatenando reazioni contrastanti.L’Eesti Laul, competizione che seleziona ogni anno il rappresentante estone per l’, ha visto sedici artisti sfidarsi sul palco dell’Unibet Arena di Tallinn. Tommy Cash ha ottenuto il 46% dei televoti, dimostrando il forte sostegno del pubblico.