Europeista antifascista a favore dei diritti dei gay e dell’integrazione | Marina Berlusconi e la destra anti-Trump

«Troppo spesso l’appartenenza all’Unione è ancora vissuta come una cessione di sovranità, come se più Europa significasse meno Italia, meno Germania, meno Francia. Basta vedere quei movimenti che da una parte proclamano di voler rendere grande l’Europa e dall’altra predicano il motto di meno Europa e più sovranità. Ma vale esattamente il contrario, perché la vera sovranità è saper rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini e non può esserci sovranità nella solitudine». L’intervista dial Foglio di Claudio Cerasa è un manifesto politico chiaro. La primogenita del Cavaliere critica il bullo Donalde dice di essere adei matrimoni e deidegli omosessuali. Ma soprattutto il suo è un innocon pochi distinguo: «Servono più libertà e più concorrenza.