Esteri Mosca | conseguenze da frasi Colle

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.30 Le parole del Presidente Mattarella sulla Russia avranno delle. Parlando al primo canale di Rossija Tv, la portavoce deglirussi Zakha rova ha detto: "Durante una lezione in un'istituzione educativa (Mattarella ndr.) ha dichiarato di ritenere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Questo non può e non potrà mai rimanere senza". Il 5/2 Mattarella parlò di "guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich.L'odierna aggressione russa all'Ucraina è di questa natura".