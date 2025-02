Quotidiano.net - Espulsioni in aumento: Piantedosi e Meloni discutono nuove strategie

"Per il terzo anno di fila si è registrato un incremento tra il 15 ed il 20% di. Non sono ancora abbastanza, dovremmo fare di più, ma rispetto al 2022, l'anno scorso ci sono stati 1.300 espulsi in più, 1.300 potenziali fattori di insicurezza per i nostri cittadini". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo, aprendo la Conferenza dei prefetti e dei questori d'Italia sulle linee d'indirizzo per le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare, in corso alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno. E' presente anche la premier Giorgia