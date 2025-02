Iltempo.it - "Espresso macchiato" all'Eurofestival. Mafia e spaghetti, come ci prendono per i fondelli | VIDEO

L'italiano che beve, sudato e con la sigaretta in bocca nel suo ristorantino in stile Corleone, e via di stereotipi su. Mentre il Festival di Sanremo incorona il giovane e talentuoso Olly, l'Estonia lancia il suo cantante per l'prendendo per il'Italia. Parliamo di Tommy Cash, 33enne cantante estone che ha appena vinto un'importante competizione canora all'Unibet Arena di Tallinn con un brano dal titolo "", successo che lo proietta sul palco del prossimo Eurovision Song Contest a Basilea a partire dal 13 maggio. Il riferimento all'Italia non è solo nel titolo del brano, che è un ritratto di un italiano a colpi di stereotipi. Tommy Cash canta un inglese "" da parole ialinemafioso, Corleone, ristorante,, bella mia, amore.