Esonero in Serie A: un altro eroe del triplete in panchina

Scatta uninA, con una panchina che salta e con la possibilità di vedere undelinterista in Italia.Nelle vesti di allenatore, così com’è già successo con Thiago Motta, unex Inter potrebbe percorrere la carriera da allenatore e ad alti livelli, nel campionato italiano.Lo stesso ex difensore interista in Primavera, sedendosi proprio sulla panchina delle giovanili dell’Inter, ha già vissuto alcuni anni di esperienza da allenatore, fino al 30 giugno 2024 quando poi si è separato dopo il percorso vissuto proprio con i nerazzurri. Secondo quanto informa Nicolò Schira, nel corso di questo pomeriggio, la sua destinazione potrebbe essere al Parma.A, un: l’ex Inter può prendere il suo postoDopo l’che si consuma in casa Parma, con Pecchia che sarà ufficialmente esonerato, ecco che i crociati vanno a caccia del nuovo allenatore per risollevare l’attuale classifica.