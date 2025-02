Romadailynews.it - ESCURSIONI GASTRONOMICHE. Ristorante CAMPISI – Roma

Leggi su Romadailynews.it

Ubicato da molto tempo nel cosiddetto quartiere africano (prima era in Via Felice Anerio) è ormai diventato un punto di riferimento per tutti coloro che amano la buona cucina di pesce. L’ambiente è elegante e accogliente, con un servizio attento e cortese, “governato” dalla famiglia, padre e figlio, originari di Marzamemi (Siracusa). La sicilianità , con forti richiami alle tradizioni, è ciò che caratterizza tutti i piatti proposti, uno più intrigante dell’altro.Parlando solo di quelli provati direttamente nelle ultime visite, segnaliamo tra gli antipasti la Tartare di Tonno, mela verde e puntarelle e la Capasanta scottata, crema di carote arrostite, crumble di basilico e maionese allo zafferano. I primi da provare obbligatoriamente sono poi il Pacchero con tonno rosso e cucunci (frutti del cappero) e lo Spaghetto quadrato, con alici “” e carciofi.