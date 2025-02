Formiche.net - Escludere l’Ue dai negoziati sull’Ucraina indebolisce l’Occidente. Parla Onori (Azione)

“L’esclusione dell’Europa dai tavoli negoziali per il cessate il fuoco in Ucraina potrebbe finire per indebolire gli sforzi di pace e la posizione globale del”. Federica, deputata die componente della commissione Esteri alla Camera, guarda alle dinamiche internazionali di ritorno dalla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco,con Formiche.net non solo della dimensione europea ma anche del rapporto con gli Stati Uniti e il ruolo dell’Italia nella compagine geopolitica globale.Onorevole, di ritorno dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Come legge dal suo punto di vista le parole del vicepresidente Vance?Il discorso di Vance, ad un primo ascolto, sembrava un copia incolla dei tanti comizi che il vice presidente ha tenuto solo fino a poche settimane fa per la campagna presidenziale.