Eruzione Etna | Protezione civile attiva per la sicurezza dei turisti

Il fronte lavico, poco alimentato, ha superato la pista Altomontana e supera quota1.900 metri e non ci sono più esplosioni freatiche. Centinaia di persone, quasi tutte ben attrezzate e ben accompagnate dalle guide alpine e vulcanologiche" osservano l'eccezionale fenomeno, ma ieri pomeriggio c'è stato "un afflusso costante dalla strada provinciale 92 e dalla strada Milia di un migliaio di persone, posteggio selvaggio ai margini delle strette strade, blocco della circolazione a piano Vetore e impossibilità di passaggio dei mezzi di soccorso". Lo scrive sui social sull'dell'il capo dipartimento dellaregionale, Salvo Cocina, sottolineando che ha "comunicato la situazione di rischio al prefetto perre le Forze dell'ordine e la polstrada". Laregionale ieri sull'presa d'assalto da migliaia di curiosi,e appassionati, hato quattro sue associazioni di volontariato, da Belpasso, Ragalna, Nicolosi e Adrano per dare assistenza alla popolazione e per indurre gli automobilisti a non percorrere le strade già intasate.