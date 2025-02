Ilrestodelcarlino.it - Eremiti sociali in aumento. Ragazzi chiusi in camera, in provincia oltre 90 casi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Decidono all’improvviso di ‘chiudere fuori’ il mondo: odiano le etichette, le continue richieste da parte della società e le aspettative ‘degli altri’, in cui si ritrovano. Si ritirano nel loro mondo, quello delle proprie camere da letto e spesso non fannopassare la porta della stanza neppure ai propri genitori. E’ un fenomeno in, soprattutto in età scolastica: parliamo dei giovani hikikomori che, lo scorso anno, nella nostraeranonovanta. Sono i cosiddetti, giovani che gradualmente escono da ogni dinamica sociale e relazionale, compresa la scuola, e decidono di rinchiudersi tra le mura domestiche, limitando i pochi contatti umani alle interazioni online. Nella nostra città esiste il progetto ‘Ri-So’, nato dalla richiesta diretta dell’Ufficio Scolastico al tavolo prevenzione della Ausl di Modena e dedicato appunto ai cosiddetti ‘’ che, all’inizio, nel 2022 contava 28seguiti, poi diventati quasi cento ma il fenomeno è sicuramente sommerso.