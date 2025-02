Sport.quotidiano.net - Ennesima sconfitta. L’Alma Fano crolla in casa dell’Urbino e resta ultima

alma juve1 urbino 3 ALMA JUVENTUS(4-4-2): Mele, Malshi, Marcattilli, Rastelletti (31st Biagioni), Saponaro, Pedro Jr, Rovinelli (1’st Mattioli) Militaru, Petrache, Goupy, Di Guida (23st Sifi) All. Aiello URBINO(4-3-1-2):Alessandroni, Mari (19’st Nisi), Boccioletti (25’st Mea), Morelli (30’st Pierpaoli), Bellucci, Tamagnini, Cusimano, Zancocchia (35’st Serges), Bardeggia, Galante, Palazzi (19’st Sergiacomo) All. Mariani Arbitro: Ciccioli di Fermo Reti: 8’ pt Militaru 10’ pt, 23’ pt (rig.) e 5’ st Bardeggia Diciannovesimain ventidue giornate perJ., che stavoltaincontro l’Urbino. La squadra granatacosì ferma a tre punti all’posizione in classifica. Al contrario l’Urbino conquista tre punti utili per agganciare il quinto posto e la zona playoff.