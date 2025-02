Eni, accordo con Egitto e Cipro per l’export di gas

Leggi su Ildenaro.it

Il ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie della Repubblica Araba d’, Karim Badawi, il ministro dell’Energia, del Commercio e dell’Industria della Repubblica di, George Papanastasiou, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e TotalEnergies firmano oggi 17 febbraio al Cairo l’Host Government Agreement per lo sfruttamento delle risorse del Cronos Block 6 di.Alla firma, avvenuta durante la cerimonia di apertura di Egypes, il principale evento energetico in, sono presenti il presidente della Repubblica Araba d’, Abdel Fattah El-Sisi, e il presidente della Repubblica di, Nikos Christodoulides.Questorappresenta un traguardo concreto per la creazione di un hub del gas nel Mediterraneo Orientale, sfruttando l’infrastruttura esistente dell’e posizionandocome produttore ed esportatore di gas.