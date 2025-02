Romadailynews.it - Enada 2025, svelati tutti i vincitori dei Lorenzo Cagnoni Awards

Leggi su Romadailynews.it

Si sono aperte ufficialmente le porte della 37esima edizione diPrimavera, manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata all’industria del gaming e dell’amusement e promossa da SAPAR (Associazione nazionale gestori gioco di Stato). Fino a mercoledì 19 febbraio il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi da gioco si ritroverà tra i padiglioni della Fiera di Rimini: in contemporanea, come di consueto, si svolgerà la 7aedizione di RAS – Rimini Amusement Show,In questa edizione è tornato con grande apprezzamento ed adesioni l’INNOVATION DISTRICT, volto a valorizzare l’innovazione e le giovani realtà imprenditoriali. Il progetto ha come obiettivo la creazione di nuove opportunità di business per gli operatori presenti in fiera e la valorizzazione delle giovani start-up che offrono tecnologie, servizi e soluzioni per l’industria del gaming e dell’amusement, settori in costante e rapida evoluzione.