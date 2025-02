Lanazione.it - Empoli, la protesta delle dipendenti in appalto al San Giuseppe di Empoli

Leggi su Lanazione.it

, 17 febbraio 2025 - “I locali adibiti a spogliatoi del personale femminile versano in un grave stato di incuria”. È quanto denunciano le R.S.A. e R.L.S. Filcams CGIL operanti negli appalti del presidio ospedaliero Sandi. “Sono ormai moltissimi anni – si legge in una nota stampa - che le lavoratrici insi cambiano in un container posto sul retro dell’ospedale San, che doveva essere una soluzione temporanea. Sono trascorsi circa 15 anni da quando le lavoratrici sono state spostate nei container, dove ci sono armadietti in comune tra 2/3 persone, tende di plastica alle docce bagni piccolissimi, e usufruiscono del container circa 90 donne del personale occupato in. Nel corso degli anni i servizi dati insono aumentati, e di conseguenza la necessità di avere degli spogliatoi che siano a norma di legge e sicurezza.