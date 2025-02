Liberoquotidiano.it - Emmanuel Macron? Il soufflé del galletto è destinato ad afflosciarsi

Ilpreparato dallo chefè molto probabilmentead, e quello che era stato pomposamente annunciato come un “supervertice sulla sicurezza europea” – oggi a Parigi – è già stato ridimensionato dallo stesso Ministro degli Esteri francese Jean -Noël Barrot a “riunione di lavoro”, anzi a non meglio precisati “colloqui”. Inutile girarci intorno: ma chi è? Intendiamo dire: chi è per ergersi a capotavola dei leader europei o a loro guida completamente autoproclamata? Se infatti si trattasse di riunire formalmente i capi di stato e di governo dell'Unione, esisterebbe il Consiglio Ue. E invece stavolta, con criteri assai discutibili, saranno presenti sette paesi su ventisette. Quanto agli altri partecipanti extra Ue (il Regno Unito e il segretario generale della Nato), è impensabile che desiderino uno scontro al calor bianco con Washington.