Elon Musk lancia Grok 3, la nuova versione del suo chatbot di intelligenza artificiale

Nella sfida per l’AI più intelligente irrompe3, ladeldi xAI.ha annunciato che la sua società di sviluppo dilancerà nella giornata di lunedì 17 febbraio l’aggiornamento del software, con cui proverà a sbaragliare la concorrenza nella corsa allafrontiera tecnologica.Sul suo profilo da oltre 217 milioni di follower, il patron della piattaforma social X, ha scritto che “3 sarà presentato con una demo dal vivo lunedì sera alle 20.00”, ora della costa occidentale degli Stati Uniti.L’annuncio diNel suo post,ha garantito che si tratterà dell’AI “più intelligente sulla Terra“, per poi comunicare con un altro messaggio che sarà impegnato a perfezionare il software con la sua squadra per tutto il fine settimana e per questo non sarà collegato ai social.