Quotidiano.net - Elon Musk elogia Giorgia Meloni per la riforma giudiziaria in Italia

Leggi su Quotidiano.net

Commentandolo con un "Bravo",ha condiviso il post di un utente di X, Mario Nawfal, secondo cui la premieri "sta spingendo per unastorica per separare la carriera di giudici e pubblici ministeri, sostenendo che accelererà i processi e renderà il sistema più imparziale". "I tribunalini sono tra i più lenti in Europa, con casi che richiedono quattro volte più tempo della media Ue. Per decenni, giudici e pubblici ministeri hanno operato come una forza politica intoccabile, resistendo a rendere conto delle proprie responsabilità", prosegue.