Elly Schlein gioca sporco | perché vuole che le bollette schizzino alle stelle

I magistrati che sciopereranno il 27 febbraio, certo. Sudi loro l'opposizione punta molto, anche ora che a guidare l'Anm c'è un personaggio, come Cesare Parodi, che non viene da sinistra. Ma accantotoghe, anzi prima di esse, oggi il veroato di chi non ha la forza politica per indebolire il governo sono le. La congiuntura astrale, per i gufi del caro-gas e caro-elettricità, è ideale. Nell'ultimo mese i prezzi del metano in Europa sono aumentati del 30%. I livelli di stoccaggio sono infatti ai minimi dal 2022, a causa del clima più freddo della media, e sulla riuscita della ricostituzione delle scorte, che inizia in primavera, stavolta pesano più incognite che in passato, anchesulle forniture di Gnl, il gas naturale liquefatto, bisogna fare i conti con gli agguerriti compratori asiatici.