Elezioni in Germania sondaggi | centristi in vantaggio ma resta il nodo delle alleanze

Mancano sei giorni allefederali in, che si terranno domenica 23 febbraio. Gli ultimiconfermano ildella coalizione di centro formata da Unione cristiano democratica (Cdu) e Unione cristiano sociale (Csu), in allungo sul partito di estrema destra dell’AfD.Le analisi sono però soggette a due incognite principali che aleggiano sul voto tedesco: ile il peso della disinformazione russa. La tornata elettorale in Germani ha poi regole sue che implicano ragionamenti diversi rispetto a quelli che siamo abituati a compiere in Italia.Chi è il favorito nel voto in: cosa ci dice l’ultimo dibattito tvSecondo le proiezioni di Forsa e Infratest, itedeschi dovrebbero raccogliere tra il 30% e il 32%preferenze, distaccando di almeno 10 punti percentuali la galoppante Alternative für Deutschland (AfD) che da mesi occupa il secondo posto.