Lapresse.it - Elezioni comunali Genova 2025, Pietro Piciocchi candidato sindaco: chi è

Leggi su Lapresse.it

si candida aallein programma anel. “Accetto la candidatura con passione e determinazione, per mettere al centro i cittadini. Il nostro ruolo è al loro servizio”, ha detto ilfacente funzioni diquesta mattina all’auditorium dell’Acquario per la presentazione della sua candidatura aalle prossimeamministrative genovesi per la coalizione di centrodestra.Accanto a lui nel giorno del lancio ufficiale della sua candidatura i leader liguri dei partiti che lo sostengono, coordinatori, segretari e rappresentanti della coalizione: per Fratelli d’Italia Matteo Rosso, per la Lega il viceministro Edoardo Rixi, per Forza Italia Carlo Bagnasco, per Noi Moderati Ilaria Cavo, per l’Udc Umberto Calcagno, per VinceCarmelo Cassibba, per Orgoglio Liguria Stefania Cosso, e per il Nuovo Psi Simone Bodio.