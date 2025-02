Lapresse.it - Elezioni comunali Genova 2025, chi è Silvia Salis

si candida alledinel. Una carriera agonistica da lanciatrice di martello, due partecipazioni all’attivo alle Olimpiadi di Pechino e Londra e poi l’approdo alla dirigenza sportiva e al Coni, di cui è vicepresidente vicario dal 2021. Ora a 39 anni l’ex atleta azzurra cresciuta aal centro sportivo di Villa Gentile è ufficialmente in corsa per le prossime amministrative per il centrosinistra.Campo largo e “scelta di cuore”Oggi la conferma da parte della diretta interessata che ha detto sì all’investitura da parte di un campo largo ulteriormente rafforzato rispetto alle ultime regionali liguri, che vede riuniti insieme Pd, Movimento 5 Stelle, Avs, ma anche Italia Viva e Linea Condivisa. “Una scelta di cuore per la mia città”, le prime parole a caldo durante il Consiglio nazionale del comitato olimpico dopo quattro giorni intensi di sondaggi all’interno della coalizione, e riflessioni personali prima di accettare la sfida per la corsa a Palazzo Tursi di