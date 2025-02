Ilfattoquotidiano.it - Eleonora Giorgi: “Ringrazio gli uomini che mi hanno amata. Queste medicine contro il dolore sono fantastiche, ma poi ci metto un pochino a riprendermi”

, malata di tumore al pancreas dal 2023, è stata raggiunta nella sua casa romana. “il, ma poi ciun”, ha esordito l’attrice.Poi il discorso si è spostato su un bilancio provvisorio della vita e sui grazie da regalare: “Intanto, grazie a chi mi ha fornito gli strumenti di bontà e di empatia di cui non ho nessun merito e arricchiscono la mia vita dal primo giorno: non so se Dio, o i miei genitori. Poi a Tonino Cervi, figlio di Gino Cervi, grande produttore che mi volle protagonista di un suo film (“Storia di una monaca di clausura”, nel 1973, ndr) quando io avevo solo fatto la fotomodella per scherzo, non pensavo certo di fare l’attrice. E dico grazie al mio pubblico che mi ama da sempre”.E ancora: “glichecondiviso la vita con me, quelli che mie che ho amato, i padri (Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, ndr) dei miei figli.