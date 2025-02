Bergamonews.it - Egonu trascina una Milano troppo forte: Volley Bergamo ko 3-0

non riesce coglierla di sorpresa. Il match finisce in tre set e la Numia Verofa bottino pieno.LA GARA. Break e controbreak in avvio, poispinge sull’acceleratore enon riesce a riacciuffarla malgrado le buone percentuali dell’attacco rossoblù: Piani (4), Manfredini (5) e Cese Montalvo (5).Si riprende enon riesce a rialzarsi: Parisi prova a cambiare alternando Carraro ed Evans in regia, mette nella mischia anche Adriano e Bolzonetti, ma le padrone di casa dettano il ritmo in attacco con(7) e si portano sul due a zero.Dopo aver ripreso contatto sull’undici pari,, anche nel cuore del set, si tiene agganciata, ma per lo strappo finale è delle padrone di casa.HANNO DETTO. Virginia Adriano: “Ci servirà da lezione perché giocare contro queste squadre è sempre dura e quando ti tengono sotto di qualche punto è difficile da recuperare.