Ego smisurato coda di paglia Marino Bartoletti contro Selvaggia Lucarelli volano parole pesanti | scontro totale

Un botta e risposta durissimo, quello andato in scena subito dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2025 tra. Il giornalista ha commentato a Domenica In così l’esibizione di Simone Cristicchi in questo Festival: “Questo teatro gli ha dedicato due standing ovation soltanto a lui. Dopodiché, però, qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale, ha scritto delle cose che ti hanno profondamente ferito”.Leggi anche: Camilla Sanvoisin e l’ultimo messaggio al papà: “Era un sogno premonitore”Un riferimento, secondo molti utenti, a quanto detto in precedenza sui social da, che aveva accusato il cantautore di romanticizzare una malattia feroce come l’Alzheimer. La replica della diretta interessata, ovviamente, non si è fatta attendere: “Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica”.