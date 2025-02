Editoriali Asvis | La lotta agli sprechi alimentari conviene | aiuta economia persone e pianeta

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Andrea De Tommasi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 6 febbraio 2025Nessuno vuole sprecare cibo. Ogni cultura lo considera moralmente inaccettabile. La necessità poi fa virtù: durante le guerre mondiali il razionamento era imposto dalla scarsità di risorse. Eppure, e veniamo a tempi più recenti, il fenomeno dello spreco alimentare è stato a lungo trascurato. Fino a una dozzina di anni fa soltanto pochi Paesi lo misuravano. L’argomento non era in cima alle agende politiche, le campagne di sensibilizzazione erano su scala piuttosto ridotta.Pochi consideravano che lo spreco di cibo getta via risorse e alimenta il cambiamento climatico. Che, dalla fattoria alla tavola, il cibo sprecato drena acqua, terra, energia e manodopera.