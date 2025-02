Lortica.it - Edilizia popolare ad Arezzo: azzerata la morosità colpevole, più risorse per la manutenzione

Leggi su Lortica.it

investe nelladel patrimonio diresidenziale pubblica, con un totale di 6,55 milioni di euro destinati agli interventi previsti per il 2025. Tra questi, 3,05 milioni di euro provengono dai fondi PNRR per la riqualificazione dell’immobile di via Montale, ormai completata al 70% e con termine lavori fissato per luglio.L’assessore Monica Manneschi e il presidente diCasa, Lorenzo Roggi, hanno sottolineato in conferenza stampa la necessità di una riforma strutturale dell’a livello nazionale, evidenziando come ledisponibili siano ancora insufficienti per un piano di recupero complessivo. Nonostante ciò, il Comune continua a investire, destinando l’intero canone di concessione – circa 130mila euro annui – allastraordinaria degli immobili.